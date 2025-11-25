به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به همت هیئت مذهبی الزهرا (س) روستای دهنوی اسلام آباد سرفاریاب و کانون فرهنگی نورالزهرا (س) یاسوج، برنامه سوگواری و عزاداری ایام فاطمیه (به مدت ۳ شب) در این روستا برگزار شد.

امام جمعه سرفاریاب در برنامه شام غریبان سالروز شهادت حضرت زهرا (س) که در مسجد امام حسین (ع) این روستا برگزار شد،گفت: استقامت و پایداری در مقابله با شرک و ظلم از ویژگی‌های مهم انبیاء و اهل بیت پیامبر (ص) است که زمینه ساز معرفت، ایمان و یقین آنها بوده است.

حجت الاسلام زارعی پور رنج‌ها و شکنجه‌های فراوان حضرت فاطمه (س) در مسیر پایداری بر ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) را یادآور شد و افزود: افراد زیادی همچو امامان معصوم (ع) و علمای بزرگ همچون امام خمینی (ره) با ایستادگی در مقابل ظلم و ستم، برای ما فرصت و زمینه‌ای مهیا نمودند تا بتوانیم امروزه با تشکیل این گونه مجالس، راه و رسم ائمه (ع) را زنده نگه داریم و از آنها در زندگی خود الگو بگیریم.

خانم الهی نیک مسئول هیئت مذهبی الزهرا (س) روستای دهنوی سرفاریاب و کانون فرهنگی نورالزهرا (س) یاسوج نیز در این مراسم سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها را در پیروی از اهل بیت (ع) و الگو گرفتن از آنها در زندگی دانست و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) در همه ابعاد زندگی از جمله عبادت، تربیت فرزند، حمایت و پشتیبانی از همسر الگوی ناب زنان برای همه ادوار تاریخ است.

در این سه شب بیش از هزار پرس غذای گرم از طرف میزبان مجلس تهیه و شرکت کنندگان در وعده شام میهمان سفره حضرت فاطمه زهرا (س) شدند.