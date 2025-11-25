پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از کشف ۸۵ هزار متر مربع زمین خواری در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر یک فقره زمین خواری در سطح وسیع، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، پس از هماهنگیهای قضائی و بررسیهای لازم، موفق به کشف یک فقره زمین خواری در حومه شهر کرمانشاه به متراژ ۸۵ هزار مترمربع به ارزش ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال شدند.
سردار حاجیان گفت: در این زمینه ۲ نفر دستگیر و برای صدور حکم لازم، روانه مراجع قضائی شدند.