آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی کلاله، گالیکش، مینودشت و علی‌آباد کتول همچنان فعال، اما تحت کنترل است و نیرو‌های عملیاتی به صورت مستمر مشغول مهار، پایش و لکه‌گیری نقاط بحرانی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در حوزه آزادشهر نیز حریق با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت، نیرو‌های مردمی و دستگاه‌های امدادی به‌طور کامل مهار شده و هم‌اکنون عملیات پایش نهایی در حال انجام است.

رضا احمدی معاونت برنامه ریزی، توسعه و منابع انسانی اداره کل منابع طبیعی نیز گفت:صبح امروز ۴۰ نفر از کارکنان ستادی و اداری اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز برای پشتیبانی از عملیات میدانی به شهرستان‌های درگیر حریق اعزام شدند تا توان عملیاتی تیم‌ها افزایش یابد.

احمدی افزود:همچنین با توجه به شرایط توپوگرافی و سخت‌گذر بودن برخی مناطق، درخواست استقرار بالگرد اطفای حریق در استان به‌صورت رسمی ارائه شده و پیگیری‌های لازم برای تأمین و استقرار آن در حال انجام است.

علی اصغر نیکویی مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری گلستان از همراهی و تلاش دستگاه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت:از تلاش خستگی‌ناپذیر نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، فرمانداران شهرستان‌های درگیر حریق، مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها، جمعیت هلال احمر و نیرو‌های مردمی که همواره در کنار ما حضور مؤثر داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم. این هم‌افزایی، نقش کلیدی در کنترل و مدیریت حریق‌های اخیر داشته است.

وی افزود: با وجود کنترل کانون‌های اصلی، شرایط منطقه همچنان حساس است. نیرو‌های عملیاتی تا زمان اطمینان کامل از خاموشی کانون‌های پنهان در منطقه حضور خواهند داشت و درخواست استقرار بالگرد نیز برای افزایش سرعت و دقت عملیات به عمل آمده است.