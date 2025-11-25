ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین، چهار شکارچی غیرمجاز را در شهرستان‌های قزوین، البرز و الموت شرقی دستگیر و سلاح‌ها و ادوات آنان را ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: در راستای اجرای دقیق قوانین شکار و صید و صیانت از تنوع زیستی، محیط‌بانان هفته گذشته موفق به شناسایی و دستگیری چهار شکارچی غیرمجاز شدند.

سیداسدالله هاشمی افزودک این اقدام پیش از هرگونه شکار صورت گرفت و از متخلفان چهار قبضه سلاح شکاری، مهمات و ادوات مربوطه کشف و ضبط شد.

هاشمی تأکید کرد: دستگیری‌ها بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید (شروع به شکار) انجام شده و صورتجلسه تخلف در محل تنظیم شد.