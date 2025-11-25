پخش زنده
امروز: -
هوای استان از عصر امروز تا ظهر پنجشنبه، نیمه ابری تا ابری گاهی اوقات همراه وزش باد ملایم پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان این شرایط در روز چهارشنبه (فردا) و در پارهای نقاط بویژه نواحی شمال غرب استان (منطقه اورامانات) ممکن است با رگبار موقت باران نیز همراه شود.
به دنبال این وضعیت از بعدازظهر پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، پدیده قابل ذکری به استثناء کاهش مختصر دمای شبانه و افزایش نسبی آلایندههای شهری پیشبینی نمیشود.