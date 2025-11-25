به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار در حاشیه‌ی این مراسم با گرامیداشت هفته‌ی بسیج بر لزوم ارایه‌ی خدمت صادقانه به مردم تاکید کرد و افزود: برگزاری میز خدمت فرصتی ست تا روند بررسی و پیگیری مطالبات و مشکلات مردم تسریع شود.

هادی حق شناس همچنین در پاسخ به مطالبه‌ی جمعی از خریداران طرح ۶۲۴ واحدی مسکن ملی در منطقه‌ی لاکان رشت مبنی بر اطاله‌ی روند اجرای این طرح، نماینده‌ی این گروه را به حضور پذیرفت و دستور داد تا مطالبه‌ی آنان در شورای مسکن گیلان مطرح و تدابیر لازم برای پیگیری مشکلاتشات در سطح ملی اتخاذ شود.

استاندار همچنین با حضور ۳ ساعته در میز خدمت استانداری گیلان بیش از صد نفر از متقاضیان را پذیرا شد و دستورات لازم را برای تسریع در روند رسیدگی به امورشان صادر کرد.

به گفته‌ی وی بیشتر درخواست‌های مردمی مربوط به دریافت خدمات از نهاد‌های حمایتی، بهره مندی از تسهیلات بانکی، تامین مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی، امور اراضی و خدمات اجتماعی بود.

استاندار درهمین رابطه به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: بسیاری از این درخواست‌ها و دغدغه‌های مردم در سطح ادارات شهرستانی نیز قابل ارائه بود و مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی و حمایتی باید بستر‌های تسهیل در روند ارائه‌ی خدمات در برش شهرستانی را نیز مهیا کنند.

سرهنگ رضا رنجبر مسئول سازمان بسیج کارمندان گیلان نیز با بیان اینکه در میز خدمت امروز رشت ۴۶ دستگاه دولتی و اجرایی شرکت داشتند، افزود: نظیر چنین برنامه ایی در تمامی شهرستان‌های استان برای هفته‌ی بسیج پیش بینی شده و برخی از شهرستان‌ها مانند رودبار و آستانه‌ی اشرفیه دوبار در این هفته میز خدمت برپا کرده‌اند.

تسهیل در روند دسترسی مردم به مدیران متولی، تمرکز پیگیری امور در یک محل خاص و تسریع در روند ارائه‌ی خدمات به مردم از اهداف برپایی میز خدمت در هفته‌ی بسیج است.