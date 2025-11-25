پخش زنده
موافقت اصولی برای بهرهبرداری از ۱۰ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی مستعد پرورش میگو در استان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جشنوارهی روز جهانی شیلات با هدف ارتقای ارتباط دانشگاه و گروه شیلات با مدیران، تصمیم گیران، سیاستگذاران و صنعتگران شیلاتی ملی و استانی؛ در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با حضور نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه، ریاست دانشگاه، معاون آماد و پشتیبانی نیروی دریایی و رئیس کارگروه توسعه دریامحور نیروی دریایی ارتش، ریاست اداره کل شیلات استان خوزستان و جمعی از مقامات کشوری، استانی، لشکری، اساتید، دانشجویان، صیادان و پرورش دهندگان باتجربه برگزار شد.
این مراسم در چارچوب توجه ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری دربارهی دریاها بهعنوان گنجینههایی برای شناخت و نگهداری طراحی شده بود. سخنرانیهای امیردریاداردوم دکتر علی رضا محمدی، ریس توسعه اقتصاد دریامحور سازمان اقتصادی ارتش و معاونت محترم آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مهندس سید شریف موسوی (رئیس اداره کل شیلات استان خوزستان)، حاج آقا خاکباز (مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان) و دکتر کوتی (مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان خوزستان)، بر لزوم همافزایی دانشگاه، صنعت و نظام اجرایی در توسعهی شیلات پایدار تأکید کردند.
مدیرکل شیلات خوزستان در همایش روز جهانی شیلات گفت: امروز خوشحالیم که در روز جهانی شیلات، علم و پژوهش، امنیت، اجرا و سرمایه گذاری را با هم و درکنار هم میبینیم؛ امنیت، پیشرفت و اقتدار کشور، حاصل تلاش ارتش، امیران دلها، سپاه سرافراز و حمایت سرمایهگذاران مردمی از جمله ادارهکل اوقاف و مردم شریف و نجیب استان است.
سید شریف موسوی افزود: خوزستان با تنوع کمنظیر آبوهوایی در شمال، جنوب و مرکز استان جایگاه مهمی در تولید آبزیان دارد و قرار گرفتن استان در رتبه دوم آبزیپروری کشور نشاندهنده نقش مؤثر آن در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی است.
وی با اشاره به پیگیری مؤثر ارکان اقتصاد دریامحور در استان اظهار داشت: در راستای توسعه پایدار آبزیپروری، افزایش تولیدات شیلاتی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری موافقت اصولی ۱۰ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی برای پرورش میگو صادر شده و طی چند سال آینده شاهد افزایش چشمگیر تولیدات آبزیپروری خوزستان خواهیم بود.
مدیرکل شیلات خوزستان به اجرای شهرک شیلاتی ۴۲۰۰ هکتاری هندیجان با سرمایهگذاری سازمان اوقاف و ظرفیت ۱۲۰ هزار تن تولید سالانه اشاره و تصریح کرد: پروژه ۱۱۱۱ هکتاری پرورش میگوی هندیجان با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است و طرح ۳۹۵ هکتاری نیز به بهرهبرداری رسیده و امسال تولید قابل توجهی داشته است.
موسوی همچنین گفت: احداث زیرساختهای طرح ۱۱۱۶ هکتاری پرورش میگو با ۱۰ درصد پیشرفت در حال اجراست و امیدواریم تا پایان سال جاری حدود پنج هزار هکتار از اراضی پرورشی وارد مدار بهرهبرداری شود.
موسوی با تأکید بر ضرورت تنوع گونهای و استفاده از فناوریهای نوین اظهار داشت: علم و صنعت جزء جداییناپذیر بخش اجرایی است و قابل قبول نیست با وجود دانش روز و تکنولوژی در هر هکتار تنها سه تا چهار تن تولید داشته باشیم.
وی افزود: تمام ظرفیتها و امکانات اجرایی شیلات در اختیار بخشهای تحقیقاتی و پژوهشی قرار دارد، باور داریم هر میزان که تحقیقات کاربردی تقویت شود، به همان اندازه میتوانیم الگوهای نوین پرورش، اصلاح نژاد، بهرهوری آب و مدیریت بهینه مزارع را در استان گسترش دهیم.
در پایان مراسم فعالیت تعاملی دیوار نگار ایدههای شیلاتی نیز مورد استقبال قرار گرفت؛ جایی که حضار با نوشتن ایدهها، آرزوها و تعهدات فردی، در ساخت چشماندازی برای ساختن آینده شیلاتِ ایران مشارکت کردند.