نماینده ولی فقیه در سپاه، طی پیامی تأکید کرد: هفته بسیج، یادآور شکل گیری مکتب و طریق نورانی است که امروز به الگویی الهامبخش تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام حاجی صادقی بهمناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ جَاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهَادِه هُوَ اجتَبَاکُم»
خواهران و برادران ایمانی و انقلابی بسیجی
سلام علیکم
فرا رسیدن هفته بسیج و سالروز تشکیل این شجره طیّبه با فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ را به خواهران و برادران جهادگر، بصیر و ولایتمدار و مجاهدان خطّ مقدّم جبهه دفاع از اسلام، انقلاب و ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
هفته بسیج امسال در تقارن با ایّام شهادت سرور و سیّدۀ زنان دو عالم حضرت صدّیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها قرین گشته که این مهم ضرورت درسپذیری از این بانوی پر فضیلت و الگوی بی بدیل بصیرت، ولایتمداری، ایثار، جهاد تبیین و مقابله با انحراف و تحریف را به همگان یادآوری مینماید.
هفته بسیج، یادآور شکلگیری مکتب و طریق نورانی است که با تکیه بر ایمان و اخلاص و در یک کلام در پایه خدامحوری شکل گرفت و با هدایتهای داهیانه امامین انقلاب اسلامی، مجاهدت و تلاشهای بی وقفه و نقشپذیریهای سِترگ، امروز به الگوی الهامبخش و یکی از پایدارترین سرمایههای جبهه اسلامی و میهن اسلامی تبدیل شده است.
سلحشوران بسیجی در تمامی سالهایی که دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی با توطئهها و ترفندهای خصمانه، عزّت، شرافت، استقامت و صلابت مردمان این سرزمین را به چالش کشیدهاند و حتی برابر موجودیت ما صف آرایی کردهاند، چون دژی مستحکم با عزمی راسخ ایستاده و فرصتهای ارزشمندی از دل طوفانهای سهمگین خلق نمودند و مفاهیمی، چون ایثار، جانفشانی، خدمت و بنبست شکنی را معنایی نو بخشیدند.
امروز نیز گسترۀ خدمت رسانی و نقش آفرینی بسیج علاوه بر حوزه دفاع و امنیت که جلوههای ارزشمندی از آن در دفاع مقدّس ۱۲ روزه علیه آمریکا و رژیم منحوس صهیونی در منظر همگان قرار گرفت؛ تمامی عرصههای دفاع از انقلاب اسلامی و پیشرفت کشور اعم از حوزۀ اجتماعی، فرهنگی، سازندگی و آبادانی، محرومیت زدایی و نیز مقابله با جنگ شناختی دشمن را دربر میگیرد و این گسترۀ عملکرد، نشان دهنده ظرفیت بی همتایی است که بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب و نظام مقدّس جمهوری اسلامی از آن برخوردار است.
با وجود شما بسیجیان مجاهد و مخلص ماندگاری و حرکت تعالی بخش انقلاب برای وصول به تمدن جهانی اسلام تضمینی شده است و چه زیبا رهبر بسیجی و بی مانندِمان شما را توصیف فرمودند که: «من با همه وجود با همه قلب عرض میکنم بدانید اگر قدرت آمریکا و قدرتهای مادی دست به دست هم بدهند و بخواهند با وجو بسیجیان مؤمن این نظام را شکست بدهند، والله قادر نخواهند بود. ۲۵/۰۶/۱۳۷۰».
امروز فرهنگ غنی الگوی ایستادگی بسیج فراتر از مرزها نزد انسانهای آزاده به گفتمانی ظلمستیز مبدّل شده و این گفتمان پیروز برابر استکبار و ظلم و تجاوزگری، در حال تسرّی یافتن از ملتها به دولتها نیز میباشد و به یاری خداوند متعال این ایستادگی شجاعانه، نصرت نهایی را درپی خواهد داشت.
با گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهدای والامقام و مخلص بسیج و قدردانی و تجلیل از تلاشهای مجاهدانه بسیجیان خستگی ناپذیر، شما خواهران و برادران گرانقدر را به مسلّح شدن هرچه بیشتر به سلاح ایمان، تقوا، معنویت، خودباوری، بصیرت و علم که توصیۀ مؤکّد رهبر مقتدایمان امام خامنهای عزیز مدّظلّه العالی و چراغ راهی پر فروغ در مسیر متعالی پیش رو که همانا ظهور منجی و سربازی برای مولایمان حضرت صاحب الزّمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف است، توصیه میکنم و توفیقات روزافزون شما عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.
عبدالله حاجیصادقی
نمایندۀ ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی