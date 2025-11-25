پخش زنده
معاون امور بنادر و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان، ۲۵۹ فروند کشتی در بندر کاسپین پهلو گرفت که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ میثم محمدینژاد گفت: بر اساس آمارهای عملیاتی از تخلیه و بارگیری کالا در بندرکاسپین، از ابتدای امسال تا پایان آبان، ۲۵۹ فروند کشتی در بندر کاسپین پهلو گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه از این تعداد کشتی، ۱۳۹ فروند مربوط به محمولههای وارداتی و ۱۲۰ فروند مربوط به کالاهای صادراتی است، افزود: همچنین در این مدت ۷۲۹ هزار تن کالا جابه جا شد که ۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است و این آمارها رشد صادرات و تقویت سهم کالاهای ایرانی در بازار کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان را نشان میدهد.
معاون امور بنادر و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به تداوم تلاشها برای افزایش صادرات از بندر کاسپین، گفت: دادههای عملیاتی نشان میدهد که این بندر ضمن تثبیت جایگاه خود برای مبادلات تجاری از طریق دریای خزر، با اجرای طرحهایی مانند توسعه انبارها، ارتقای ظرفیت ترانزیت و راهاندازی پایانههای چندمنظوره، به یکی از کانونهای مؤثر در توسعه همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای شمالی تبدیل شده است.
میثم محمدی نژاد افزود: تکمیل زیرساختهای ریلی، تقویت زنجیره لجستیک خشکی -دریایی، گسترش خطوط منظم کشتیرانی و ایجاد مشوقهای صادراتی، جایگاه بندرکاسپین را در مبادلات تجاری خزر بیش از پیش ارتقا خواهد داد.
وی تأکید کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای ترانزیت کالا در کریدورهای بینالمللی شمال - جنوب و شرق - غرب، بندرکاسپین میتواند به یکی از مراکز اصلی تبادلات دریایی و حمل و نقل منطقه تبدیل شود.