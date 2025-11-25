یک شرکت دانش بنیان با اعتماد به مهندسان ایرانی، مسئولیت طراحی، تأمین و ساخت ۳۶ مخزن بزرگ و ۲ برج میدان نفتی آزادگان جنوبی را بر عهده گرفته است.

طراحی و ساخت ۲ برج و ۳۶ مخزن بزرگ میدان نفتی آزادگان جنوبی در داخل کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ شرکت دانش بنیان صنایع آذرآب با تکیه بر توان مهندسان ایرانی، فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته، جایگاه ویژه‌ای در صنعت سنگین کشور دارد که در همین راستا در پروژه آزادگان جنوبی مسئولیت طراحی، تأمین و ساخت ۳۶ مخزن بزرگ و ۲ برج را بر عهده گرفته است.

حسین رحیمی مدیر این طرح گفت: از مجموع مخازن در دست ساخت، ۲۳ مخزن تکمیل و تحویل کارفرما شده و اکنون نیز ۵ مخزن و ۲ برج ساخته و آماده ارسال به سایت است؛ کار ساخت ۸ مخزن باقی مانده نیز تکمیل شده و پس از طی مراحل کنترل کیفیت طی یک ماه آینده به سایت منتقل خواهد شد.

مدیر پروژه‌های نفت و گاز شرکت آذراب گفت: با نصب این مخازن در سایت، ظرفیت تولید این میدان نفتی به ۳۲۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید و ۱۹۷ میلیون فوت مکعب به ظرفیت این میدان اضافه خواهد شد.

احمد قربانی افزود: این مخازن، صرفه جویی ارزی حدود ۶ میلیون یورویی برای کشور به همراه دارند.

میدان نفتی آزادگان در جنوب غربی ایران، در ۸۰ کیلومتری غرب اهواز، نزدیک به شهر سوسنگرد و در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد.