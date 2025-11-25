

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های قهرمانی جهان از پنجشنبه ۶ آذرماه در شهر قاهره آغاز می‌شود و به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت.

تیم ملی پاراکاراته کشورمان با ۶ ورزشکار در این پیکار‌ها شرکت میکند.

رحیم گلمحمدی

حافظ حافظی کیا

فرزاد صفوی

معصومه ایجی

نگار واشقانی فرهانی

لیلا چالیان

ورزشکاران اعزامی به این مسابقات هستند.

مجید صافی به عنوان سرمربی، علی ذوالفقاری، احد شاهین و ریحانه نصیری به عنوان مربی

و مازیار فرید خمامی به عنوان مدیر تیم‌های ملی این تیم را همراهی می‌کند.