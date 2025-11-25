پخش زنده
با شروع فصل پائیز ابتلا به بیماری آنفولانزا در هرمزگان در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تب، سردرد، سرفه و درد عضلانی از علائم شایع آنفولانزاست.
معصومه رحیمی افزود: استفاده از ماسک بویژه در محلهای شلوغ، شستشوی دستها و تزریق واکسن از مهمترین راهکارهای پیشگیری از این بیماری است.
وی توصیه کرد: همه به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینه ایی واکسن آنفولانزا را تزریق کنند.
سرپرست گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: دو هفته پس از تزریق واکسن ایمنی در فرد ایجاد میشود.