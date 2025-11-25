به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ رییس بسیج رسانه استان امروز به همراه خبرنگاران در بازدید از دو واحد تولیدی-صنعتی در شهر صنعتی رشت گفت: به مناسبت هفته بسیج ۲۵۰ نفر از خبرنگاران و اهالی رسانه استان از واحد‌های صنعتی و تولیدی برتر استان بازدید و پیشرفت‌های اقتصادی استان را روایت می‌کنند.

سرهنگ مهدی پارسا افزود: این برنامه با هدف روشنگری جامعه و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان که سعی در سیاه نمایی و گسترش روحیه نا امیدی در جامعه دارند، انجام شده است.



