خبرنگاران گیلانی با حضور در شهر صنعتی رشت و بازدید از ۲ واحد صنعتی، پیشرفتهای اقتصادی را روایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ رییس بسیج رسانه استان امروز به همراه خبرنگاران در بازدید از دو واحد تولیدی-صنعتی در شهر صنعتی رشت گفت: به مناسبت هفته بسیج ۲۵۰ نفر از خبرنگاران و اهالی رسانه استان از واحدهای صنعتی و تولیدی برتر استان بازدید و پیشرفتهای اقتصادی استان را روایت میکنند.
سرهنگ مهدی پارسا افزود: این برنامه با هدف روشنگری جامعه و خنثی کردن توطئههای دشمنان که سعی در سیاه نمایی و گسترش روحیه نا امیدی در جامعه دارند، انجام شده است.