استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و بهره‌گیری دستگاه‌های اجرایی از تأمین مالی ۹۰ درصدی از طریق اوراق مالی، راهکاری مؤثر در روند توسعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفرش، بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان، ضرورت تأمین اعتبارات درمانی و فراهم‌سازی شرایط ماندگاری کادر بهداشت را یادآور شد.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت محور‌های مواصلاتی، بر رفع مشکلات زیرساختی جاده‌ها و تخصیص اعتبارات متناسب با نیاز‌های راهبردی شهرستان برای جلوگیری از مهاجرت و حفظ نشاط اجتماعی تأکید کرد.

میقانی فرماندار تفرش نیز توسعه گردشگری، کشاورزی مدرن و گسترش فعالیت‌های دانشگاهی را محور‌های اصلی رشد اقتصادی شهرستان دانست و تخصیص بودجه ویژه برای تحقق این اهداف را خواستار شد.

در پایان، دکتر شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و بهره‌گیری دستگاه‌های اجرایی از تأمین مالی تا ۹۰ درصد از طریق اوراق را راهکار مؤثر در روند توسعه شهرستان عنوان کرد.