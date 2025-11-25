به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تمبر یادبود ماموریت اقتدار؛ دور دنیا در هشت ماه، امروز (۴ آذر) ۱۴۰۴ به پاس گرامی‌داشت ماموریت ناوگروه ۸۶ نداجا، توسط امیردریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و محمد احمدی معاون وزیرارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست ، رونمایی و ممهور به مهر پست شد.

این تمبر با استفاده از تصاویر ناوشکن دنا و ناو بندر پشتیبانی و رزمی مُکران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقشه جغرافیایی جهان، مسیر تردد ناو گروه ۸۶ نیروی دریایی طی هشت ماه، کره‌ زمین، اقیانوس و نمایی از فضا و شفق توسط عبدالامیر صراف‌زادگان و مهناز طاهری با تکنیک افست چهاررنگ در ابعاد هرقطعه ۸۸ در ۴۴ میلی متر و مینی شیت ۱۳۲ در ۶۴ میلی‌متر طراحی و با تیراژ ۶۰هزار سری توسط شرکت ملی پست چاپ و منتشر شده است.