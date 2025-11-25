پخش زنده
شرکت پتروشیمی پردیس و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تفاهمنامهای را با هدف تکمیل و تقویت زیرساختهای شرکت، بهویژه در بخش ذخیرهسازی و بارگیری کالا امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این اقدام پاسخی عملی به نیاز روزافزون به ظرفیتهای پایدار ذخیرهسازی است و نقش مهمی در روانسازی جریان صادرات اوره ایفا خواهد کرد.
بر اساس این تفاهمنامه، بخشی از محصولات تولیدی شرکت در انبار شماره ۱ بندر خدماتی پارس ذخیرهسازی و با تخصیص یکی از اسکلههای این بندر، امکان صادرات مستقیم از همین محل فراهم میشود.
سخاوت اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با اشاره به ضرورت انجام عملیات عمرانی برای بهرهبرداری کامل از انبار گفت: این تفاهمنامه نقطه آغاز یک همکاری پایدار میان دو مجموعه است و پیشبینی میشود طی سه ماه آینده، مذاکرات نهایی و قرارداد جامع و بلندمدت (حداقل پنجساله) میان طرفین منعقد شود.
مدیرعامل پتروشیمی پردیس نیز با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: افزوده شدن ظرفیت ۳۰ هزار تنی انبار جدید، نقش مهمی در جداسازی برنامه تولید از برنامه حمل دارد و امکان مدیریت کارآمدتر موجودی و برنامهریزی محمولههای بزرگتر و اقتصادیتر را فراهم میکند.
عبدالرحیم قنبریان افزود: هرچند طرحهای داخلی افزایش ظرفیت ذخیرهسازی نیز در مجتمع در حال اجراست، اما این تفاهمنامه با ایجاد یک ظرفیت مکمل و در دسترس، مزیت رقابتی مهمی برای شرکت ایجاد کرده و سرعت عمل در فرآیند صادرات را افزایش میدهد.