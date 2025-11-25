پخش زنده فوتبال سپاهان و الحسین و دیدار تیم‌های چنگدو رونگچنگ و سانفریس از لیگ نخبگان آسیا، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و الحسین و چنگدو رونگچنگ و سانفریس، از شبکه ورزش

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و الحسین و چنگدو رونگچنگ و سانفریس، از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و الحسین اردن در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا، از شبکه ورزش پخش می شود.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، امشب از ساعت ۱۹:۳۰، تقابل دو تیم فوتبال سپاهان و الحسین اردن را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده از ورزشگاه نقش جهان اصفهان پخش می‌کند.

دیدار سپاهان و الحسین در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، برای هر دو تیم اهمیتی فراتر از یک مسابقه معمولی دارد، الحسین با یک تساوی صدرنشینی‌اش را قطعی می‌کند و سپاهان تنها با پیروزی می‌تواند امید زنده ماندن برای سرگروهی را داشته باشد.

همچنین شبکه ورزش دیدار تیم های چنگدو رونگچنگ و سانفریس، از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا را به طور زنده پخش می کند.

این دیدار از ساعت ۱۵:۴۵، با گزارشگری میثم مختاری، پخش می شود.

در این مسابقات از هر گروه ۱۲ تیمی در منطقه غرب و شرق آسیا، ۸ تیم جواز حضور در مرحله حذفی را به‌دست می‌آورد.

قهرمان این دوره از مسابقات در جام بین قاره‌ای ۲۰۲۶ و همچنین جام جهانی باشگاه‌ها ۲۰۲۹ حاضر خواهد بود.