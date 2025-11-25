نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با هشدار نسبت به ناتوی فرهنگی و تهاجم رسانه‌ای دشمن، تأکید کرد: تنها با تربیت نسل امام زمانی و تقویت حوزه‌های علمیه می‌توان امید و هویت جامعه را حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین رفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش بنیاد مهدویت در ترویج فرهنگ انتظار، ضمن تشریح پیوند انقلاب اسلامی با اندیشه مهدوی، در خصوص ضرورت توجه به عدالت، کرامت انسانی و مقابله با نظام ارباب و رعیتی سخن گفت.

رفیعی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه اندیشه مهدوی شکل گرفته است، اظهار داشت: مدار اندیشه مهدوی توحید، عدالت، کرامت انسان، عقلانیت و معنویت است و انقلاب اسلامی نیز بر همین پایه‌ها بنا شده تا زمینه تحقق عدالت و حاکمیت توحید در جامعه فراهم شود.

وی در رابطه با هجمه‌های دشمن عنوان کرد: اگر امروز دشمن به انقلاب اسلامی حمله می‌کند، به خاطر همین اندیشه ناب است. مسئله مهدویت یک مسئله تمدنی است؛ پایه‌های شکل‌گیری تمدن اسلامی بر اندیشه مهدوی استوار است.

این عضو مجلس خبرگان ضمن تشریح ابعاد جهانی عدالت و توحید بیان کرد: عدالت گستره جهانی دارد و توحید میان همه ادیان مشترک است. کرامت انسانی نیز مطلوب همه جوامع است. آیه شریفه تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم بیانگر همین اندیشه مهدوی است.

رفیعی با اشاره به مخالفت اندیشه مهدوی با نظام ارباب و رعیتی تصریح کرد: امروز استعمار و استکبار شکل مدرن ارباب و رعیتی را بر جوامع تحمیل کرده‌اند. انقلاب اسلامی با تسخیر لانه جاسوسی نشان داد که استبداد و استکبار را از بین می‌برد.

وی در خصوص پیوند امید و انتظار خاطرنشان کرد: اندیشه مهدوی یک اندیشه بین‌المللی، تمدنی و فطری است. امید به منجی و امید به توحید ناگسستنی است. کسی که انتظار ندارد، امید ندارد و به بن‌بست می‌رسد. اما اندیشه مهدوی انسان را زنده می‌کند و به او حیات می‌بخشد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مناظره‌های فکری روز افزود: امروز جریان‌های آتئیسم و طبیعت‌گرایی در پی نفی توحید و قانون علیت هستند. نسل جوان باید از بعد عقلانی، امید به آینده و باور اعتقادی تقویت شود و هنر و رسانه در این مسیر نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه دشمن امروز با ابزار رسانه، سینما و شبکه‌های خانگی در پی قتل‌عام فرهنگی و غارت باورهاست، اظهار داشت: این همان ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها هشدار داده‌اند. دشمن ابتدا احساسات را هدف می‌گیرد، سپس آن را به اندیشه و در نهایت به باور تبدیل می‌کند تا رفتار جامعه را تغییر دهد.

وی در رابطه با جنگ شناختی افزود: این جنگ سه لایه دارد؛ احساس، ادراک و باور. اگر بینش صحیح و باور صحیح شکل بگیرد، رفتار صالح و عمل صالح نیز حاصل می‌شود. دشمن دقیقاً روی این منظومه دست گذاشته است.

این عضو مجلس خبرگان ضمن تشریح پیامد‌های عصر ارتباطات گفت: ذهن جوانان و خانواده‌ها به مسائل متنوع مشغول شده و از فکر مهدوی غافل می‌شوند. توجه به امام زمان باید در مسیر انقلاب اسلامی با محوریت ولایت قرار گیرد؛ اندیشه مهدوی هرگز به تعارض با انقلاب اسلامی نمی‌رسد.

رفیعی با اشاره به شاخص بودن انقلاب اسلامی در تشخیص اندیشه ناب مهدوی عنوان کرد: انقلاب اسلامی مرز تشخیص اسلام ناب از اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی است. ولایت فقیه استمرار اتصال به اندیشه مهدوی است و نمی‌توان آن را پذیرفت و همزمان مخالفت کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی زمینه‌ساز ظهور است. روایات نشان می‌دهد پیش از ظهور حکومت‌ها شکل می‌گیرند و اندیشه‌های باطل کنار زده می‌شوند. وظیفه ما تقوا، حرکت و تلاش برای ایجاد زمینه ظهور است.

رفیعی با اشاره به ضرورت تولید محتوا و رسانه گفت: دنیا تشنه اندیشه مهدوی است. ابزار آسایش فراهم شده، اما آرامش نه؛ تنها اندیشه توحیدی و مهدوی می‌تواند خلأ معنوی را پر کند. خانواده، مسجد، دانشگاه و آموزش و پرورش باید در تربیت نسل امام زمانی نقش‌آفرینی کنند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: اندیشه مهدوی باید وارد متون درسی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها شود. حوزه‌های علمیه نهاد اصلی تربیت نسل مهدوی‌اند و تضعیف حوزه به معنای تقویت دشمن است. همه ما مسئولیم که در تحقق اندیشه ناب مهدوی نقش‌آفرینی کنیم و سربازان خوبی برای امام زمان تربیت کنیم.