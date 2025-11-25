به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه مقدماتی تدوین سند همکاری فعالیت‌های قرآنی بین استان خوزستان، منطقه آزاد اروند و استان بصره عراق با رویکرد هماهنگی همه‌جانبه و هم‌افزایی هر چه بیشتر و جلوگیری از موازی‌کاری در فعالیت‌های قرآنی و استفاده از ظرفیت‌های قرآنی با حضور حجت‌الاسلام سعید حردانیان، رئیس قرارگاه قرآنی دفتر نماینده ولی فقیه استان، هادی آبیار، مدیر توسعه فرهنگی و هنری منطقه آزاد اروند، محمود حمیداوی، راهبر مساجد قرآنی استان و نماینده اتحادیه مؤسسات قرآنی استان، مهدی کیفی، معاون اجرایی شورای گسترش قرآنی استان در منطقه آزاد اروند و قیس عیسی‌زاده، نماینده قرآنی کنسولگری ایران در بصره برگزار شد.

علی راضی شاهد، مشاور رئیس اتحادیه قرآنی عراق و مصطفی زکی رئیس دفتر اتحاد قرآنی بصره نیز در این جلسه حضور یافتند.

در این نشست، برگزاری آیین امضای سند تفاهم‌نامه همکاری‌های قرآنی بین خوزستان و بصره در هفته‌های آتی پس از تفاهم همه طرف‌ها مورد تأیید قرار گرفت.

اعضا در این نشست بر توسعه همکاری‌های قرآنی با محوریت «خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» تأکید کردند. محور‌های اصلی تفاهم‌نامه برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی برای قاریان و حافظان، اجرای برنامه‌های همزیستی قرآنی بین اقوام و عشایر دو استان، تأسیس مرکز بین‌المللی قرآن کریم پس از دوره سه‌ساله، برگزاری رویداد‌های بین‌المللی در خوزستان، منطقه آزاد اروند و بصره بود.

همچنین مقرر شد دوره‌های آموزشی مشترک از هفته آینده آغاز شود. برگزاری اولین محفل قرآنی مشترک در نیمه شعبان، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تربیت یک هزار نخبه قرآنی در سه سال، برگزاری ۱۰۰ دوره آموزش و ایجاد ۴۰ کانون برادری قرآنی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ماه‌های آینده است.