رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی در تکریم مفاخر ملی و اسلامی گفت: از فرصت توافق با یونسکو برای معرفی ستارگان درخشان آسمان علم و عرفان به جهان استفاده میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روحاله رضوینژاد در تکریم مفاخر ملی و اسلامی، پیشنهاد همکاری مشترک دانشگاهها و مراکز علمی استان آذربایجانشرقی برای برگزاری مراسم بزرگداشت جهانی علامه سید محمدحسین طباطبایی را ارائه کرد.
رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی که به عنوان سخنران ویژه در جشنواره جهادگران علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان در دانشگاه تبریز حضور یافته بود، با اشاره به ابتکار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توافق انجام شده با سازمان جهانی یونسکو در اجلاس ده آبان سمرقند برای برگزاری برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی فیلسوف، مفسر بزرگ قرآن کریم و عارف برجسته جهان اسلام در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، این ابتکار را فرصتی ویژه برای معرفتافزایی و شناخت بیشتر اندیشههای ناب اسلامی دانست.
رئیس دانشگاه جامع انقلاب اسلامی در بخشی از سخنان خود تأکید کرد: در امتداد برنامهای که دانشگاه جامع انقلاب اسلامی به مناسبت هفته کتاب و بزرگداشت علامه محمدتقی جعفری و علامه طباطبایی برگزار کرد، گفت: بر خود فرض میدانیم که از این ظرفیت بینالمللی برای معرفی هرچه باشکوهتر مفاخر ملی و اسلامی و ستارگان درخشان آسمان بشریت، به جهانیان استفاده کنیم.
وی افزود: دانشگاه جامع انقلاب اسلامی آماده است تا با همکاری و همافزایی دانشگاههای بزرگی، چون دانشگاه تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه سهند، پارک علم و فناوری تبریز و سایر نهادهای علمی و فرهنگی این استان، برگزاری یک رویداد ماندگار و عظیم را در دستور کار قرار دهد.
گفتنی است علامه طباطبایی، به عنوان فیلسوف، مفسر بزرگ قرآن کریم و عارف برجسته جهان اسلام، از جمله شخصیتهای اثرگذاری است که معرفی ابعاد گوناگون علمی و عرفانی وی میتواند گامی بلند در راستای دیپلماسی علمی، گفتوگوی فرهنگی و تبیین فلسفه ناب اسلامی در سطح جهان باشد.
انتظار میرود با برنامهریزیهایی که برای برگزاری مراسم پاسداشت مقام والای این عالم بزرگ با همکاری علمی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی و دانشگاهها و مراکز علمی، پژوهشی استان آذربایجان شرقی صورت خواهد گرفت، شاهد برگزاری رویدادی فاخر و غنی، شامل نشستهای علمی بینالمللی، نمایشگاههای تخصصی و انتشار آثار ویژه از این عالم و فیلسوف جهان اسلام باشیم.