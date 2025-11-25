پخش زنده
نشست نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با حضور چهار تن از اعضای این مجلس و استاندار ، در مدرسه علمیه الغدیر اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بخش نخست این جلسه، نمایندگان به بررسی مباحث داخلی و فرآیندهای مرتبط با مجلس خبرگان پرداختند و گزارشی از فعالیتها، مأموریتها و برنامههای پیشرو ارائه شد.
اعضای مجلس خبرگان همچنین با اشاره به اهمیت رسالت این نهاد راهبردی، بر ضرورت تقویت ارتباطات میدانی، بررسی مسائل روز کشور و ارتقای نظارت دقیق و مسئولانه تأکید کردند.
در بخش دوم نشست، استاندار خوزستان نیز حضور یافت و موضوعات مهم استان در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی مورد گفتوگو و بررسی قرار گرفت.
نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان ضمن بیان دغدغههای مردم، بر لزوم تمرکز ویژه بر حل مشکلات اساسی استان از جمله معیشت، اشتغال، آب و زیرساختها تأکید کردند.
این نشست با هدف هماهنگی بیشتر میان نمایندگان مردم در مجلس خبرگان و مسئولان اجرایی استان و پیگیری مشکلات و مطالبات مردم خوزستان برگزار شد.