معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان گفت: امروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پیرامون روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و جهانی گفتگوهای سازنده‌ای انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سناتور محمد اسحاق دار امروز پس از دیدار با علی لاریجانی در اسلام‌آباد در جمع خبرنگاران گفت: با آقای لاریجانی صحبت‌های دقیق و صریحی را درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی که با آن مواجه هستیم، داشتم و از سفر ایشان به پاکستان بسیار خرسندم.

وزیر خارجه پاکستان با یادآوری دیدارهای سطح بالای اخیر میان مسئولان ارشد ایران و پاکستان تاکید کرد: ما همکاری‌های بسیار نزدیکی با مسئولان عالی ایران داریم و مایه خرسندی ماست که با مسئولانی از ایران دیدار می کنیم که از سال‌های گذشته نقش مهمی را در اداره کشور خود ایفا می کنند.

گفتنی است؛ آقای لاریجانی صبح امروز در اسلام‌آباد با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات مهم منطقه‌ای و ضرورت اقدام جمعی کشور‌های اسلامی برای مواجهه با چالش‌های مشترک بررسی شد. دو طرف بر این باور بودند که جهان اسلام نیازمند طراحی اقدامات عملی، هماهنگی گسترده و همکاری‌های منسجم برای مدیریت بحران‌های منطقه است. خصوصاً رفع تهدید رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های اسلامی.

لاریجانی با اشاره به پیوند‌های دیرینه دو کشور، ارتقای سطح روابط ایران و پاکستان به سطح روابط راهبردی را یک ضرورت خواند و اظهار داشت ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور می‌تواند در سطحی بسیار فراتر از وضعیت کنونی عمل کند.

وی خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی شد و هدف‌گذاری افزایش مبادلات تا سقف ۱۰ میلیارد دلار را دست‌یافتنی دانست.

در بخش دیگری از گفت‌و‌گو، دو طرف فلسطین را یکی از کانون‌های اصلی همکاری جهان اسلام عنوان کردند و بر اتحاد، همگرایی و تمرکز تهران و اسلام‌آباد در حمایت از ملت فلسطین تأکید کردند.

دو مقام در پایان، آمادگی خود را برای تداوم رایزنی‌های منظم و پیگیری عملی توافقات ابراز کردند.