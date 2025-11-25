به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا امیدی‌راد گفت: در پی دریافت خبری از مردم محلی، ماموران پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی سیاهکل در دیلمان، ۳ حفار غیرمجاز را به همراه ماموران پاسگاه انتظامی پیرکوه، در خانه‌ای در روستای هفت بند این منطقه دستگیر کردند.

وی افزود: یک دستگاه فلزیاب بدون مجوز، به همراه تجهیزات مرتبط، ابزار حفاری و تعدادی فشنگ در بازرسی از این خانه کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گیلان با بیان اینکه دستگاه فلزیاب کشف شده بر اساس قانون، برای امحاء به ستاد مرکزی تحویل داد شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در حوزه میراث‌فرهنگی، موضوع را به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گزارش دهند.