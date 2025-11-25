به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ رسول قنبری گفت: در حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور سرمستان به کنگان و واژگونی یک دستگاه پژوه پارس در محور عالیشهر به بوشهر دو راننده جان باختند.

وی با اشاره به واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در محور سرمستان دیر به کنگان اظهار داشت: در این حادثه سرنشین خودرو که زنی ۳۶ ساله بود در صحنه جان خود را از دست داد. در این حادثه سه نفر هم مصدوم شدند که شامل یک مرد ۴۴ ساله و ۲ کودک ۲ و ۴ ساله بودند.

سرهنگ قنبری گفت: مصدومان به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شدند. علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.

وی همچنین از واژگونی یک دستگاه خودرو پژو پارس در محور تنگک به عالیشهر خبر داد و افزود: در پی این حادثه که به سبب سرعت بالا و عدم کنترل خودرو رخ داد راننده آن به شدت مصدوم شد و پس از انتقال به بیمارستان شب گذشته جان خود را از دست داد.

جانشین رئیس پلیس راه استان یکی از عوامل مهم حوادث رانندگی در استان بوشهر را سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو دانست و بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت غیرمجاز خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی استان بوشهر از میانگین دیگر استان‌ها بسیار بالاتر است که باید رانندگان با سرعت مطمئنه در جاده‌ها و محور‌های مواصلاتی تردد کنند.

وی با تأکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به جلو و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی اضافه کرد: از تلفن همراه هنگام رانندگی برای ایمنی در سفر پرهیز شود.