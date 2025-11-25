پخش زنده
آلودگی هوای همدان در روزهای سرد سال دوباره به مرز هشدار رسیده و سلامت شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناسان تأکید کردند که همزمان با افزایش شاخص آلودگی، رعایت نکات بهداشتی، اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
استفاده از ماسک مناسب در فضای باز، پرهیز از فعالیتهای سنگین، کاهش ترددهای غیرضروری و استفاده نکردن از خودروهای شخصی در صورت امکان، از مهمترین توصیههاست.
خانوادهها نیز باید تهویه منازل را اصولی انجام دهند و در صورت وجود بیماران تنفسی، داروها و مراقبتهای لازم را در دسترس نگه دارند.
همکاری مردم میتواند سهم مهمی در کاهش آسیبهای آلودگی هوا داشته باشد.