بانوی قهرمان موتورسواری که چهارشنبه در پیست موتور کراس آزادی دچار سانحه شد، همچنان در کما است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، النا معدنی پور دختر ۱۶ ساله موتورسواری که در پیست موتورکراس مجموعه ورزشی آزادی تهران دچار سانحه شد؛ تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از آن، جراح او ضمن ابراز رضایت از عمل انجام شده شرایط وی را رو به بهبود عنوان کرد.
معدنی پور همچنان در وضعیت کما به سر میبرد، اما بعد از عمل جراحی پزشکان امیدوار هستند در روزهای آینده شرایط وی بهتر و از کما خارج شود.