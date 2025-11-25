پخش زنده
یک دستگاه کامیون حامل ۳۲ هزار لیتر گازوییل فاقد مجوز در خفر توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان خفر گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان پس از کنترل جادههای عبوری با ایجاد ایست و بازرسی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و آن را برای بررسی توقیف کردند.
سرهنگ محسن دیداری افزود: ماموران پس از بازرسی از خودرو و مغایرت داشتن پلمبها با برگ خروج بارنامه، ۳۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خفر با بیان اینکه راننده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند.