به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با تأکید بر اینکه آلایندگی هوا خط قرمز استان است، اعلام کرد: با تصمیم کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان روز چهارشنبه تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

فرج الله ایلیات در این جلسه گفت: کارمندانی که احتمال می‌دهند در معرض خطرات احتمالی هستند، می‌توانند از مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند.

ایلیات در این جلسه با بیان اینکه آلایندگی برای سلامت مردم خط قرمز افزود: در خصوص استعلام‌های احداث واحدهایی که احتمال ایجاد آلودگی دارند، باید با نهایت دقت، حساسیت و در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به وضعیت پایش کیفیت هوا در استان سمنان گفت: ۷ ایستگاه فعال پایش کیفی هوا در این استان در حال فعالیت است و اطلاعات به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به اینکه آنفولانزا و آلودگی هوا دو موضوع مهم این روزهای استان هستند، افزود: دستگاه‌های مربوط با دقت کامل در حال بررسی شرایط و ارائه خدمات لازم به مردم هستند

وی تصریح کرد: وضعیت آنفولانزا در حال حاضر در شرایط هشدار قرار ندارد، اما نزدیک به هشدار است.

ایلیات با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح به مردم افزود: ضروری است شهروندان برای کاهش ترددهای غیرضروری از حمل‌ونقل عمومی بیشتر استفاده کنند.

ایلیات با اشاره به اهمیت موضوع ریزگردها افزود: بررسی و مدیریت ریزگردها نیازمند مطالعات دقیق و علمی مستمر است و این موضوع در استان در حال پیگیری هستند.

وی همچنین بیان کرد: لازم است ادارات محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت واحدها و صنایع آلاینده در شهرستان‌ها را شناسایی کرده و در زمان افزایش آلودگی، نسبت به اطلاع‌رسانی جهت کاهش تولید یا تعطیلی موقت اقدام کنند.