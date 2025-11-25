پخش زنده
امروز: -
با تصویب کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان سمنان فعالیت مدارس فردا چهارشنبه پنجم آذر ماه در این استان غیر حضوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با تأکید بر اینکه آلایندگی هوا خط قرمز استان است، اعلام کرد: با تصمیم کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان روز چهارشنبه تعطیل و آموزش بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
فرج الله ایلیات در این جلسه گفت: کارمندانی که احتمال میدهند در معرض خطرات احتمالی هستند، میتوانند از مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند.
ایلیات در این جلسه با بیان اینکه آلایندگی برای سلامت مردم خط قرمز افزود: در خصوص استعلامهای احداث واحدهایی که احتمال ایجاد آلودگی دارند، باید با نهایت دقت، حساسیت و در چارچوب قوانین و مقررات تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت پایش کیفیت هوا در استان سمنان گفت: ۷ ایستگاه فعال پایش کیفی هوا در این استان در حال فعالیت است و اطلاعات بهصورت مستمر رصد میشود.
معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به اینکه آنفولانزا و آلودگی هوا دو موضوع مهم این روزهای استان هستند، افزود: دستگاههای مربوط با دقت کامل در حال بررسی شرایط و ارائه خدمات لازم به مردم هستند
وی تصریح کرد: وضعیت آنفولانزا در حال حاضر در شرایط هشدار قرار ندارد، اما نزدیک به هشدار است.
ایلیات با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح به مردم افزود: ضروری است شهروندان برای کاهش ترددهای غیرضروری از حملونقل عمومی بیشتر استفاده کنند.
ایلیات با اشاره به اهمیت موضوع ریزگردها افزود: بررسی و مدیریت ریزگردها نیازمند مطالعات دقیق و علمی مستمر است و این موضوع در استان در حال پیگیری هستند.
وی همچنین بیان کرد: لازم است ادارات محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت واحدها و صنایع آلاینده در شهرستانها را شناسایی کرده و در زمان افزایش آلودگی، نسبت به اطلاعرسانی جهت کاهش تولید یا تعطیلی موقت اقدام کنند.