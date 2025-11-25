پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در مازندران در بابلسر وفاداری به ولی فقیه و تقوا را از اصلیترین درسهای زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) برای مسلمانان امروز برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم شام غریبان حضرت فاطمه زهرا(سلاماللهعلیها) در مسجد النبی شهرک شهید میرزایی بابلسر با حضور آیتالله محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران و جمع کثیری از مردم برگزار شد.
آیتالله محمدی لائینی در این مراسم با تبیین شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا(س)، بر لزوم الگوگیری از سیره آن بانوی بزرگوار در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: بزرگترین چیزی که میتواند اهل بیت(ع) را خوشحال کند، تقوای ماست.
وی با اشاره به صبر و استقامت حضرت زهرا(س) در راه دفاع از ولایت، افزود: امروز وفاداری به ولی فقیه و پیروی از مقام معظم رهبری، نه تنها وظیفه دینی بلکه یک آزمون بزرگ برای هر مسلمان است.
نماینده ولی فقیه در مازندران در ادامه به سایر ویژگیهای حضرت فاطمه(س) از جمله دفاع از مظلوم، ایستادگی در برابر ظلم و حفظ حجاب و عفاف اشاره و بر لزوم پیروی از این آموزهها در جامعه امروز تأکید کرد.