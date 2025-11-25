پخش زنده
ارسلان زارع گفت: با وجود محدودیتهای مالی، طرحهای مهم و اولویتدار در استان به دلیل کمبود اعتبار تعطیل نشدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در نشست با نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به همکاریها و مشارکت خوب مردم نجیب استان بوشهر و همکاریهای شایسته همه خادمان مردم در همه قوا و نیروهای مسلح، وجود نظم عمومی و امنیت پایدار استان را یادآور شد و با بیان برخی اقدامات انجامشده در حوزههای اقتصادی و عمرانی در استان بوشهر اظهار داشت: با همه تلاشهای صورت گرفته برای تامین آب آشامیدنی همچنان یکی از چالشهای جدی استان، تامین و توزیع مناسب و مطلوب آب است و برای شناسایی و استفاده از ظرفیتهای موجود در استان، برنامه ریزی و تلاش شده است تا از ظرفیتهای محدود منابع استانی آب استفاده بیشتری شود.
ارسلان زارع در خصوص ناترازی انرژی و اقدامات انجام شده در خصوص انرژی خورشیدی نیز گفت: تاکنون برای بخش انرژی تجدید پذیر حدود هزار هکتار زمین در استان به سرمایهگذاران واگذار شده است.
وی تأکید کرد: با وجود محدودیتهای اعتباری و منابع مالی در بودجه عمومی، با تامین از روشهای گوناگون، اجازه ندادهایم طرحهای مهم و اولویتدار به دلیل کمبود اعتبار تعطیل شوند و امیدوار به تکمیل ساختمان ۲ بیمارستان مهم در مرکز استان و دشتستان و ۲ قطعه بزرگراهی مهم تا پایان سال آینده هستیم.
استاندار بوشهر در پایان از پیشبینی ساخت بیش از ۸۰۰ کلاس درس طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۶ در استان و رویدادهای مهم اقتصادی تا پایان امسال خبر داد.