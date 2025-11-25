امروز: -
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۴- ۱۵:۲۳
خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای ملاکی بانک‌ها
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
فردا، تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
ایست به اتلاف انرژی
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
خبرهای مرتبط

پیش بینی هوای ابری تا نیمه ابری در استان کرمانشاه

هوای قم در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در آبادان و خرمشهر

برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، پایداری دمایِ هوا
