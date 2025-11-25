۲۳ زندانی در قزوین آزاد شدند
۲۳ نفر از زندانیان در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برات آزادی خود را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان قزوین در بازدید از زندان مرکزی گفت: همزمان با ایام شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) و در اجرای سیاستهای قوه قضائیه و به منظور تسکین آلام خانوادههای زندانیان، ۲۳ نفر از مددجویان در استان آزاد شدند.
وی افزود: این زندانیان با مشارکت ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و با استفاده از ارفاقات قانونی آزاد شدند،
رئیس کل دادگستری استان گفت: امیدواریم این عمل نیک که با هدف گسترش رحمت و گذشت اسلامی انجام شد، زمینه ساز بازگشت این افراد به آغوش خانواده و جامعه بوده و فرصتی برای جبران گذشته و ساختن آیندهای روشن برای آنان فراهم آورد.