سخنگوی فراجا از انهدام شبکه قاچاق سوخت با همکاری مشترک فراجا و دستگاه قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه عملیاتهای گسترده فراجا برای مبارزه با قاچاق سوخت در کشور و پس از تلاش چندماهه اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی؛ شبکه بینالمللی قاچاق حاملهای انرژی در هرمزگان رصد و شناسایی و اعضای اصلی باند و مرتبطین دستگیر شدند.
به گفته وی، این افراد با تشکیل شبکههای فرعیِ متعدد و اتصال به شبکه اصلی بخشی از سوخت مورد استفاده مردم را از طریق واسطههای بینالمللی قاچاق سوخت به مشتریان خارجی میفروختند.
منتظر المهدی با بیان اینکه اقدام فوق یکی از بزرگترین ضربهها به شبکه سازمانیافته قاچاق سوخت در سالهای اخیر بوده است، ادامه داد: این اقدام طی همکاری مستمر با مرجع قضایی به نتیجه عملیاتی رسیده است.
وی افزود: اعضای این باند به ۱۱ هزار میلیارد ریال (معادل هزار و صد میلیارد تومان) جزای نقدی و حبس محکوم شدند. بر این اساس و بهمنظور تنویر افکار عمومی، رقم ۱۱ همت وثیقه محکومان که پیشتر توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام شده بود، تصحیح میشود.