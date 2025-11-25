نقش آفرینی بیش از ۵۴۰ گروه جهادی بانوان در اقتصاد مقاومتی
بیش از ۵۴۰ گروه جهادی از بانوان بسیجی خراسان جنوبی در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: این گروههای جهادی با همکاری بسیج سازندگی در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد خانواده، آموزش و کارآفرینی فعالیت میکنند؛ و سهم عمدهای از نمایشگاههای اقتصادی محلی و فصلی را به خود اختصاص دادهاند.
بصیریپور با اشاره به درخشش زنان خراسان جنوبی در عرصههای علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی افزود: از دیگر برنامههای مهم، تولید و نشر محتوا درباره استقامت و تابآوری زنان و خانوادههاست که در افزایش پایداری اجتماعی و حمایت از جریان انقلاب نقش بسزایی دارد.
وی از اجرای طرح بانوی همیار محله با سازماندهی ۸۰۰ گروه در زمینههای امداد، نجات، خدمات اجتماعی و مدیریت بحران در دوران جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر خبر داد و گفت: این گروهها علاوه بر خدماترسانی، در حوزه آرامشبخشی روانی و مقابله با عملیات روانی دشمن در فضای مجازی نیز فعالیت کردند.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: در قالب برنامههای محلهمحور سپاه و بسیج نیز بانوان نقش تعیینکنندهای دارند. پایگاههای مقاومت بانوان بانک اطلاعاتی جامعی از خانوادههای نیازمند در هر محله تهیه کردهاند و با تأمین جهیزیه، بستههای غذایی و خدمات حمایتی، در کاهش مشکلات محرومان نقش مؤثری ایفا میکنند.
بصیری پور با اشاره به اجرای ۸۲ برنامه فرهنگی، اجتماعی و هنری، در هفته بسیج افزود: اجتماعات بزرگ بانوان فاطمی، جشنوارههای خلاقانه بانوان تمدنساز و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۱ شهیده زن استان از جمله این برنامهها بود.