به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: این گروه‌های جهادی با همکاری بسیج سازندگی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد خانواده، آموزش و کارآفرینی فعالیت می‌کنند؛ و سهم عمده‌ای از نمایشگاه‌های اقتصادی محلی و فصلی را به خود اختصاص داده‌اند.

بصیری‌پور با اشاره به درخشش زنان خراسان جنوبی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی افزود: از دیگر برنامه‌های مهم، تولید و نشر محتوا درباره استقامت و تاب‌آوری زنان و خانواده‌هاست که در افزایش پایداری اجتماعی و حمایت از جریان انقلاب نقش بسزایی دارد.

وی از اجرای طرح بانوی همیار محله با سازماندهی ۸۰۰ گروه در زمینه‌های امداد، نجات، خدمات اجتماعی و مدیریت بحران در دوران جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر خبر داد و گفت: این گروه‌ها علاوه بر خدمات‌رسانی، در حوزه آرامش‌بخشی روانی و مقابله با عملیات روانی دشمن در فضای مجازی نیز فعالیت کردند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: در قالب برنامه‌های محله‌محور سپاه و بسیج نیز بانوان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. پایگاه‌های مقاومت بانوان بانک اطلاعاتی جامعی از خانواده‌های نیازمند در هر محله تهیه کرده‌اند و با تأمین جهیزیه، بسته‌های غذایی و خدمات حمایتی، در کاهش مشکلات محرومان نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

بصیری پور با اشاره به اجرای ۸۲ برنامه فرهنگی، اجتماعی و هنری، در هفته بسیج افزود: اجتماعات بزرگ بانوان فاطمی، جشنواره‌های خلاقانه بانوان تمدن‌ساز و گرامی‌داشت یاد و خاطره ۱۱ شهیده زن استان از جمله این برنامه‌ها بود.