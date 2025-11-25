در یکصد و چهاردهمین هفته پویش «دوشنبه‌های رهایی»، مجموعاً ۳۵ میلیون تومان برای آزادی یک زندانی غیرعمد توسط شرکت‌کنندگان این پویش و اهالی روستای تاریخی خویدک یزد جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در یکصد و چهاردهمین هفته پویش «دوشنبه‌های رهایی»، مجموعاً ۳۵ میلیون تومان برای آزادی یک زندانی غیرعمد توسط شرکت‌کنندگان این پویش و اهالی روستای تاریخی خویدک یزد جمع‌آوری شد.

این برنامه با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای پویش در روستای خویدک برگزار شد. شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از اماکن تاریخی این روستا ازجمله مسجد، قلعه و خانه‌های قدیمی، بخشی از هزینه آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد را نیز تأمین کردند.

از مجموع مبلغ اهدایی، ۱۵ میلیون تومان توسط حاضران در برنامه، ۱۵ میلیون تومان از سوی سایر اعضای پویش که امکان حضور نداشتند و ۵ میلیون تومان نیز به همت اهالی روستای خویدک فراهم شد و بدین ترتیب زمینه بازگشت یک مددجوی غیرعمد به آغوش خانواده‌اش فراهم شد.

این برنامه به یاد و نام مرحوم محمدرضا جبروتی‌مقدم، از خیّران باسابقه و اثرگذار حوزه حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد، برگزار شد؛ فردی که نقش او در این مسیر همچ همچنان الهام‌بخش علاقمندان فعالیت‌های نیکوکارانه است.

پویش مردمی «دوشنبه‌های رهایی» همچنان به عنوان نمادی از همیاری و نیکوکاری در سطح استان یزد ادامه دارد و جلوه‌ای از امید و مهربانی مردمی را در سراسر استان به نمایش می‌گذارد.