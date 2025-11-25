پخش زنده
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع آتشسوزی در یک پاساژ تجاری در فلکه دوم صادقیه خبر داد و گفت: در این حادثه یک مرد ۳۴ ساله جان خود را از دست داد و سه نفر نیز بر اثر دودگرفتگی به اورژانس تحویل داده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ظهر امروز حادثه آتشسوزی در یک پاساژ تجاری واقع در فلکه دوم صادقیه، خیابان گلستان یکم به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی به همراه تانکر آب، نردبان هیدرولیکی و خودروی تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند. آتشنشانان طی چهار دقیقه به محل حادثه رسیدند.
او ادامه داد: کانون حادثه یک واحد چاپخانه و صحافی به وسعت حدود ۴۰ متر در طبقه منهای یک این پاساژ دو طبقه بود که مقادیر زیادی لوازم، دستگاههای چاپ و همچنین حلالهای قابل اشتعال در آن نگهداری میشد. هنگام رسیدن نیروها، شعلهوری کامل واحد و دود بسیار غلیظی که طبقات بالا را دربرگرفته بود، مشاهده شد.
ملکی با بیان اینکه تعدادی از افراد در طبقات بالایی محبوس شده بودند، گفت: آتشنشانان همزمان با عملیات اطفا، جستوجو را آغاز کردند. در جریان عملیات، یک مرد ۳۴ ساله که دچار سوختگی شده بود پیدا شد که پس از انتقال به عوامل اورژانس، مرگ او تأیید شد.
به گفته ملکی، حدود ۱۰ نفر نیز از طبقات بالایی خارج شدند که سه نفر از آنها به دلیل دودگرفتگی شدید تحویل اورژانس شدند.
سخنگوی آتشنشانی تهران افزود: در حال حاضر آتش خاموش شده، نیروها مشغول تخلیه دود، لکهگیری و ایمنسازی محل هستند.
به گفته وی، در این عملیات ایستگاه بانوان و مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران نیز حضور داشته و عوامل آتش نشانی بانوان به همراه دیگر عوامل به طور کامل در این عملیات فعالیت داشتند.