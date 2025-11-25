به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقامات سازمان ملل تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در نقض مکرر توافق آتش بس غزه و لبنان محکوم کردند. در نشست شورای امنیت هم از عملی نشدن توافق آتش بس مورد ادعای آمریکا برای غزه انتقاد شد.

سخنگوی سازمان ملل، جنایت رژیم صهیونیستی را در نقض توافق آتش بس با لبنان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت: ما به شدت نگران حمله مرگبار اسرائیل به یک منطقه مسکونی در جنوب بیروت هستیم. غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی نباید هدف قرار گیرند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان باید محترم شمرده قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت به طور کامل رعایت شود. در جلسه شورای امنیت هم، نقض مکرر توافق آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی محکوم و اقدام جدی این شورا برای پایان دادن به این وضع درخواست شد.

واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: از ۱۰ اکتبر، بیش از ۳۰۰ فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل کشته شده‌اند. این وحشیگریِ غیرقابل توجیه در تلافی حمله ادعایی حماس به مواضع اسرائیل در خان یونس انجام شده است، اگرچه خود این جنبش هرگونه دخالت در این امر را رد می‌کند. هنوز محدودیت‌های قابل توجهی در تحویل و توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه وجود دارد.

فو کونگ سفیر و نماینده چین در سازمان ملل هم گفت: دستیابی به آتش‌بس پایدار در غزه از اولویت‌های اصلی چین است. ما با نگرانی شاهدیم که به رغم توافق آتش‌بس، حملات همچنان ادامه دارد. طبق گزارش‌ها، اسرائیل بیش از ۴۰۰ مورد نقض توافق‌نامه را مرتکب شده است که منجر به مرگ بیش از ۳۰۰ غیرنظامی در غزه شده است. آتش‌بس به معنای توقف کامل همه حملات است. حملات مکرر نباید به روال جدید در غزه تبدیل شود. چین از اسرائیل، می‌خواهد که به طور کامل به توافق‌نامه آتش‌بس احترام بگذارد.

عاصم افتخار احمد، سفیر و نماینده پاکستان در سازمان ملل نیز تاکید کرد: وضعیت در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان وخیم است و نقض آتش‌بس همچنان ادامه دارد. حملات هوایی اخیر اسرائیل درغزه، باعث کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله کودکان شده است. این وضع، یک حقیقت آشکار را آشکارتر می‌کند: صلحی که در کلمات اعلام و ادعا شده بود، هنوز در عمل دیده نشده است، همچنان جان انسان‌ها گرفته و خانه‌ها تخریب می‌شود و خانواده‌ها در غزه در ترس و وحشت به سر می‌برند.

عمار بن جامع سفیر و نماینده الجزایر در سازمان ملل نیز تصریح کرد: ما حملات پی در پی اسرائیل را به لبنان، سوریه، غزه و کرانه باختری محکوم می‌کنیم. اسرائیل پیشنهاد آتش بس آمریکا را قبول کرده، اما در عمل هر روز آن را نقض می‌کند و از زمان آغاز آتش بس در غزه ۳۱۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. شهرک‌نشینان افراطی درختان زیتون و مزارع فلسطینی را آتش می‌زنند. این اقدامات اسرائیل، پاکسازی نژادی است.

معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح غرب آسیا هم اعلام کرد در شرایطی که بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در غزه همچنان بدون آب، غذا و دارو آواره‌اند، رژیم صهیونیستی به حملاتش به مردم غزه ادامه می‌دهد.

رامیز علی اکبروف گفت: حملات هوایی اخیر اسرائیل به مناطق مسکونی غزه، این آتش‌بس شکننده را به خطر می‌اندازد. بسیاری از مردم غزه در پناهگاه‌های شلوغ و بدون دسترسی کافی به آب، غذا و مراقبت‌های پزشکی زندگی می‌کنند. مواد غذایی کلیدی همچنان دور از دسترس خانواده‌های در غزه است. من از اسرائیل می‌خواهم که ظرفیت عبور و مرور را برای کمک رسانی به مردم غزه افزایش دهد.