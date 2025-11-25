پخش زنده
۲ واحد باغ رستوران متخلف در عملیات مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی مهرو موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان اعلام کرد: درپی اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف و ضوابط متصدیان دو باغ رستوران متخلف و غیرمجاز در حاشیه شهر اصفهان، این دو واحد صنفی مهر و موم شد.
کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی و برخورد با متخلفان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان میتوانند اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.