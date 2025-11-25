به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان اعلام کرد: درپی اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف و ضوابط متصدیان دو باغ رستوران متخلف و غیرمجاز در حاشیه شهر اصفهان، این دو واحد صنفی مهر و موم شد.

کنترل و نظارت بر واحد‌های صنفی و برخورد با متخلفان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.