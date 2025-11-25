برای تمرکز بر همایش بین المللی سرمایهگذاری
فردا، تعطیلی مدارس و ادارات در اردبیل و سرعین
همه دستگاههای اجرایی، مدارس و دانشگاههای اردبیل و سرعین فردا ۵ آذر تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل
؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل گفت: با توجه به برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل با حضور میهمانان داخلی و خارجی، و به پیشنهادِ ستادِ برگزاریِ همایش و تأیید استاندار، برای کاهشِ بارِ ترافیکی، همه دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، مدارس و شهرداریها در شهرستانهای اردبیل و سرعین، به جز مراکز امدادی، خدماتی، درمانی و بانکها فردا چهارشنبه ۵ آذر تعطیل است.
عزیز حبیبی اعلام کرد: همچنین بانکها براساس دستورالعمل و بخشنامههایِ شورایِ هماهنگیِ بانکهای کشور و استان اردبیل، موظف به تعیین شعبِ نوبت کار هستند.