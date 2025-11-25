به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: این بخش با مشارکت مؤسسه خیریه نیک‌گامان جمشید و با هدف گسترش خدمات درمانی استاندارد برای بیماران سرطانی استان طراحی، تجهیز و راه اندازی شده است.

دکتر حاتم بوستانی افزود: این بخش دارای ۴۰ تخت بستری و برخوردار از امکانات تخصصی، فضای استاندارد و تیم درمانی مجرب می‌باشد و نقش بسیار مهمی در افزایش سطح خدمت‌رسانی، کاهش زمان انتظار بیماران و ارائه درمان ایمن و باکیفیت به بیماران مبتلا به سرطان خواهد داشت.

دکتر محمد جهانگیر، مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در این مراسم ضمن قدردانی از مشارکت ارزشمند خانم فنایی، خیر سلامت، اظهار داشت: با توجه به نیاز فوری استان به توسعه زیرساخت‌های درمانی، ایجاد بخش شیمی‌درمانی در بیمارستان گلستان جزو اولویت‌های اصلی دانشگاه قرار گرفت که خوشبختانه با حمایت‌های ریاست دانشگاه، همکاری معاونت توسعه، تلاش دفتر فنی و همراهی مؤثر پیمانکار پروژه به عنوان شریک راهبردی و دیگر همکاران، این طرح به سرانجام رسید.

وی با اشاره به اهمیت این بخش در ارتقای خدمات درمانی استان، افزود: احداث این واحد تخصصی، گام مهمی در بهبود روند درمان بیماران سرطانی، کاهش مراجعات بیماران به استان‌های دیگر و ارائه خدمات به‌روز و استاندارد در محیطی ایمن و مناسب است. توسعه زیرساخت‌های درمانی مبتنی بر مشارکت‌های مردمی، یک ضرورت راهبردی در حوزه سلامت خوزستان است و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش می‌کند این الگو را در سایر حوزه‌های درمانی نیز گسترش دهد تا بیماران استان از خدمات جامع‌تری بهره‌مند شوند.