مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: مقدار گاز تحویلی به نیروگاهها در آبان و روزهای ابتدایی آذر بسیار بالاتر از برنامه مورد توافق بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سعید توکلی» درباره وضع گازرسانی به نیروگاهها با توجه به سرد شدن هوا و افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری گفت: مقدار گاز تحویلی به نیروگاهها در آبان و روزهای ابتدایی آذر بسیار بالاتر از برنامه مورد توافق بوده است.
وی در مقایسه سرمای امسال با پارسال گفت: معدل هوا براساس گزارشهای هواشناسی نسبت به پارسال گرمتر نبوده، اما با توجه به سرد شدن تدریجی، سرمای امسال خود را مانند پارسال نشان نداده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره آمادگی شبکه گازرسانی به بخش خانگی در مواجهه با سرمای شدید بیان کرد: آمادگی کامل برای حفظ پایداری شبکه در بخشهای خانگی، تجاری، صنایع جزء و حمل و نقل وجود دارد؛ حتی در صورت افزایش شدت سرما، شبکه با سازوکارهای برنامهریزی شده مدیریت میشود.