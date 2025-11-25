محمد ایزدفر، سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما درباره ماجرای پلمب فدراسیون، اظهار داشت: من هم نمی دانم به چه علت درب فدراسیون پلمب شده است، البته در حال حاضر من تهران نیستم و از کارمندان فدراسیون موضوع را مطلع شدم. کارکنان و خدمه فدراسیون صبح به من زنگ زدند و گفتند درب پلمب شده است و یک نگهبان از بچه‌های حراست وزارت ورزش جلوی درب ایستاده است و اجازه ورود به داخل فدراسیون را نمی دهد.

وی افزود: به محض اطلاع از موضوع با امور فدراسیون‌های وزارت ورزش تماس گرفتم و آنها گفتند که دستور داده شده که فدراسیون پلمب شود ولی نگفتند این دستور از چه مرجعی صادر شده است و جوابی به من ندادند. از رئیس فدراسیون هم پیگیری کردم ولی ایشان هم اطلاعی نداشتند ولی فکر می کنم احتمالا با دستور مقام محترم قضایی دستور پلمب صادر شده باشد.

درب فدراسیون ژیمناستیک صبح امروز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ پلمب شد.