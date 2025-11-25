پخش زنده
گرامیداشت ۳ شهید شاخص دانشآموز و فرهنگی استان و کشور در طرح «لالههای روشن» در دبستان شهدای بسیج شاهد پسرانه بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ طرح «لالههای روشن» برای گرامیداشت شهدای دانشآموز و فرهنگی در مدرسههای استان برگزار میشود که یاد سه شهید شاخص کشور و استان شهید «طالب ابراهیمی» شهید شاخص کشور از بردستان دیر، شهید دانشآموز «حمید عالیحسینی» و شهید «حسن خوشبخت» شهید فرهنگی از بوشهر در دبستان شهدای بسیج شاهد پسران بوشهر برگزار شد.
مدیر این مدرسه در این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: در این برنامه بر این هستیم و تلاش داریم که دانشآموزان را با شهیدان و فرهنگ ایثار بیشتر آشنا کنیم و رشادتهای شهدا را به نسل نو انتقال دهیم.
زهرا شهرآزادفرد ادامه داد: شهیدانی که با جان و مال در راه خدا جنگیدند و نسل کنونی میتواند از آنان درس بگیرند و امیدواریم با برگزاری چنین برنامههایی، دانشآموزان از شهیدان الگوپذیری داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر هم در این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: از برنامههای مهم آموزش و پرورش، طرح «لالههای روشن» است که پیشزمینه برگزاری یادواره دو هزار و صد شهید استان در سال ۱۴۰۵ است.
غلامرضا دانشفر افزود: هدف از اجرای طرح لالههای روشن، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جدید است تا بدانند که شهدا چه نگاهی داشتند، برای چه رفتند و چگونه کار بزرگ آنان دین و انقلاب را ماندگار کرد.
او آمار داد که پژوهشها نشان داده چنین برنامههایی میتواند تأثیر خوبی بر دانشآموزان بگذارد.
فرماندار شهرستان بوشهر هم به خبرنگار صداوسیما گفت: یکی از راههای انتقال فرهنگ ایثار در مدرسهها، برگزاری یادآوره شهدای دانشآموز است و طرح لالههای روشن با این هدف در مدارس شهرستان بوشهر هم اجرا میشود.
محمد مظفری افزود: کارهایی که در این آیین دیدم نشان میدهد که دانشآموزان و فرهنگیان با خلاقیت ورود کردهاند، مستند ساختهاند و کارهای هنری خوبی انجام دادهاند.
او ادامه داد: بهترین راهی که میتواند برای ثبت آثار و یاد شهدا و انتقال آن به نسلهای امروزی و آینده کمک کند، هنر است و باید رشادتهای رزمندگان و شهیدان در قالبهای فیلم، کتاب، نمایش و دیگر هنرها مستند شود.
در این آیین، فیلم کوتاه «نامی از جنس افتخار» درباره شهید دانشآموز «حمید عالیحسینی» با بازی بچههای این مدرسه و در حضور مادر این شهید به نمایش گذاشته شد.