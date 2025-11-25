به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، رئیس پارک علم و فناوری یزد گفت: این نمایشگاه با حضور ۱۰۰ شرکت فناور و دانش بنیان این مجموعه از روز‌های ۱۸ تا ۲۱ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی یزد برپا می‌شود.

شخصی نیایی افزود: ویژگی نمایشگاه امسال، همرسانی عرضه و تقاضا است بطوریکه از شرکت‌هایی که در ماده ۱۱ قانون جهش دانش بنیان طرح‌هایی رادر قالب طرح ب تعریف کردند، دعوت شده تا با شرکت در این نمایشگاه و آشنایی با شرکت‌های فناور یزد، طرح‌های خود را به این شرکت‌ها واگذار کنند.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه فرصتی است تا ارتباط میان شرکت‌ها و ادارات و صنایع برقرار و مردم نیز با تازه‌ترین دستاورد‌های علمی و فناورانه یزد آشنا شوند.