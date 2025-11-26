پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان با اشاره به کاهش شدید بارشها طی امسال گفت: از ابتدای سال آبی تاکنون تنها ۴.۱ میلیمتر بارش در استان ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۹۲ درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اکبر باقری، مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان، در نشست خبری با خبرنگاران از کاهش نگرانکننده بارشها در استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون تنها ۴.۱ میلیمتر بارش در زنجان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۹۲ درصدی را نشان میدهد.
باقری با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت بارندگی در ماههای پایانی سال اظهار کرد: اگر در اسفند، فروردین و اردیبهشت شاهد نزول بارشها باشیم، بخشی از این کمبود جبران خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان میزان بارش سال گذشته را ۵۴.۲ میلیمتر عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی، وضعیت بارندگی استان بسیار نگرانکننده است و امیدواریم با عنایت الهی وضعیت بهبود یابد.
وی با اشاره به وضعیت سدهای استان گفت: اکنون میزان پرشدگی اغلب سدها در پایینترین حد خود قرار دارد.
باقری گفت:سد تهم، تنها منبع تأمین آب شرب شهر زنجان، در حال حاضر حدود ۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد، در حالی که ظرفیت آن ۸۶ تا ۸۷ میلیون مترمکعب است؛ یعنی تنها ۷ درصد پرشدگی. در مدت مشابه سال گذشته، حجم آب ذخیره سد به ۱۴ میلیون مترمکعب میرسید.
وی در ادامه افزود: سد گلابر با ظرفیت ۱۱۶ میلیون مترمکعب، اکنون ۳۸ میلیون مترمکعب آب دارد که معادل ۳۴ درصد پرشدگی است و نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان گفت: سد کینهورس با ظرفیت ۱۶ میلیون مترمکعب تنها ۱۴ درصد پرشده است و سد تالوار با ظرفیت ۵۰۰ میلیون مترمکعب، حدود ۶۵ میلیون مترمکعب آب دارد که معادل ۱۳ درصد میزان پرشدگی آن است.
وی همچنین از پیشرفت طرحهای عمرانی استان در حوزه آب خبر داد و اظهار کرد: سد بلوبین در شهرستان ایجرود با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و پیشبینی میشود شهریور سال آینده به بهرهبرداری برسد. این سد آب شرب شهرهای زرینآباد و حلب و ۹۲ روستای شهرستان ایجرود را تأمین خواهد کرد.
باقری در ادامه گفت: سد مراش در شهرستان دندی نیز ۷۵ درصد پیشرفت دارد و تأمینکننده آب شرب شهرهای ماهنشان، دندی و ۱۲۲ روستا خواهد بود. تخلیه روستای مراش برای اجرای طرح آبگیری این سد از اولویتهای فوری استان است.
وی اضافه کرد: سد مشمپا با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آینده آب شرب شهرهای زنجان، سلطانیه و ۲۱۹ روستا را تأمین میکند. همچنین برای صنایع استان ۱۷.۵ میلیون مترمکعب آب از این سد اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای زنجان در پایان با اشاره به خطوط انتقال آب مرتبط گفت: طرح های انتقال آب سدهای مراش و بلوبین به ترتیب ۲۰ و ۲۹ درصد پیشرفت دارند. تلاش میکنیم تا پایان امسال این طرحها به اتمام برسند تا بتوانیم از منابع آب سطحی به شکل بهینه در بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت استفاده کنیم.