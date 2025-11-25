پخش زنده
نویسنده کتاب «ققنوس» گفت: این اثر به روایت زندگی و فعالیتهای سردار شهید حاج علی فارسی شهید جهادگر برای نوجوانان میپردازد.
الهام طاووسی آرانی، نویسنده کتاب «ققنوس» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این اثر با بیانی ساده و قابلفهم روایت زندگی شهید جهادگری را روایت میکند که از کاشان فعالیتهای انقلابی خود را آغاز کرد و با تلاش و مدیریت، نقشی مهم در شورای جهاد اصفهان و پشتیبانی جنگ ایفا کرد.
وی درخصوص این کتاب گفت: داستان از روزهای آغازین انقلاب شروع میشود، زمانی که حاج علی فارسی بنا بر فرمان امام از پادگان فرار میکند، و سپس به فعالیتهای انقلابی در کاشان میپردازد.
طاووسی افزود: پس از آن، در تشکیل جهاد سازندگی کاشان و عضویت در شورای جهاد استان اصفهان نقش فعال داشت و با شروع جنگ، مسئولیتهای مهندسی رزمی و پشتیبانی جنگ را به عهده گرفت.
نویسنده کتاب «ققنوس» در خصوص نقطه عطف داستان گفت: اوج کتاب مربوط به شهادت حاج علی فارسی است که در روزهای ابتدایی عملیات کربلای ۵، چند روزی از وضعیت ایشان بیخبر بودند و پس از پیگیریها، مشخص شد که پیکر شهید در حادثهای سوخته و در مسیر جابجایی قرارگاه مورد اصابت قرار گرفته است.
وی افزود: این بخش کتاب که داستان آخر اثر است، از ابتدا بدون تغییر مانده و به وضوح رد پای شهید را نشان میدهد. هر بار خواندن این قسمت بسیار تأثرانگیز است و برای مخاطب نوجوان نیز پیام قویای دارد.
این نویسنده کودک و نوجوان درباره انتخاب این شهید گفت: با توجه به نزدیکی محل زندگیام به کاشان، زمانی که برای جمعآوری مصاحبهها و روایتهای مربوط به زندگی حاج علی فارسی با من تماس گرفتند، افتخار داشتم که روند تحقیق و نگارش این کتاب را بر عهده بگیرم.
وی افزود: کار جمعآوری و مصاحبهها حدود یک تا دو سال طول کشید و سپس داستانها برای مدت هفت ماه بازنویسی و آماده انتشار شد.
طاووسی آرانی در خصوص منابع این کتاب گفت: برای نگارش این اثر کتابهای «آفتاب کویر» و «علی در کربلا» مورد مطالعه قرار گرفت و نیز مصاحبههایی با همرزمان، همکاران و خانواده این شهید صورت گرفت تا روایت دقیق و مستندی از زندگی ایشان ارائه شود.
کتاب «ققنوس» بخشی از مجموعه «قصه فرماندهان» است که در انتشارت سوره مهر منتشر شده است تا ضمن سرگرمی، آشنایی آنها با زندگی و ارزشهای سرداران شهید را آسان و قابل فهم کند.