برگزاری اردوی جهادی پزشکی در روستای چاهکوتاه

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: اردوی جهادی شهید جهانبخش فخری زاده به مناسبت هفته بسیج، به‌منظور ارائه خدمات تخصصی به مردم روستای چاهکوتاه برگزار شد.