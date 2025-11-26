برگزاری اردوی جهادی پزشکی در روستای چاهکوتاه
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: اردوی جهادی شهید جهانبخش فخری زاده به مناسبت هفته بسیج، بهمنظور ارائه خدمات تخصصی به مردم روستای چاهکوتاه برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدحسین ستوده افزود: در این اردوی یک روزه، گروهی متشکل از متخصص اطفال، داخلی، ارتوپد، کارشناس بهبود تغذیه، روانشناس، پزشک عمومی، دندانپزشک، مامایی و مراقبان سلامت، خدمات لازم را بهصورت رایگان به مراجعه کنندگان ارائه کردند.
وی عنوان کرد: این اردوی جهادی با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی، مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، گروه جهادی شهدای جامعه پزشکی استان بوشهر، کانون بسیج جامعه پزشکی جابر بن حیان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر برگزار شد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر از اهداف اردوی گروههای جهادی را سازندگی عمرانی، فرهنگی، علمی و بهداشتی در مناطق محروم عنوان و اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید با نگاهی تکلیف گرایانه، از این اردوها حمایت و پشتیبانی کنند.
ستوده گفت: این اردوی جهادی باهدف جهاد خدمت و امیدآفرینی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی غربالگری رایگان به مردم چاهکوتاه در مرکز جامع سلامت چاهکوتاه برگزار شد و در این اردوی جهادی ۴۹۹ نفر بهصورت رایگان ویزیت شدند.