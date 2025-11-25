فرمانده انتظامی دلفان گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با توقیف خودرو و موتورسیکلت‌های متخلف، جمع‌آوری معتادان و دستگیری متهمان تحت تعقیب قضایی و انتظامی در شهرستان دلفان اجرا شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی دلفان گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، طرح ویژه انتظامی در سطح این شهرستان اجرا شد.

سرهنگ بهروز بازوند افزود: در این طرح مأموران ۱۵ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف و ۱۳ معتاد متجاهر را جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد معرفی کردند.

فرمانده انتظامی دلفان، تصریح کرد: در ادامه این طرح ۱۲ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی نیز شناسایی و دستگیر شدند.