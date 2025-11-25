به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی استانداری یزد، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درخشش باشکوه ورزشکاران غیور یزدی در بازی‌های همبستگی اسلامی که در کشور عربستان سعودی برگزار گردید، بار دیگر نشان داد که جوانان این سرزمین با اراده‌ای استوار و روحیه‌ای مثال‌زدنی، قادرند در عرصه‌های بزرگ بین‌المللی افتخارآفرینی کنند و نام یزد را سربلند سازند.

اینجانب ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه همه ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران، این موفقیت‌های ارزشمند را به مردم عزیز و جامعه ورزشی استان تبریک گفته و به طور ویژه، کسب مدال‌های رنگارنگ توسط قهرمانان زیر را صمیمانه شادباش عرض می‌کنم:

سرکار خانم فاطمه محیطی‌زاده برای کسب مدال زرین طلا در رشته دو و میدانی (ماده هفتگانه)

سرکار خانم مریم فخری برای کسب مدال برنز به عنوان مربی تیم ملی هندبال بانوان ایران

جناب آقایان بهنام بیک و محمدرضا خاکزاده برای کسب مدال برنز تیمی در رشته شمشیربازی (اسلحه اپه)

جناب آقای محمد فتوحی برای کسب مدال برنز تیمی در رشته شمشیربازی (اسلحه سابر)

این دستاورد‌های غرورآفرین، سرمایه‌ای ارزشمند برای ورزش استان و الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان است. امیدوارم این مسیر با موفقیت‌های بیشتر ادامه یابد و شاهد حضور پررنگ‌تر ورزشکاران یزدی در رویداد‌های جهانی باشیم.

محمدرضا بابایی

استاندار یزد