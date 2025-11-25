وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین و آغاز اجرای ۱۵۰ پروژه اولویت‌دار و چندین مگاپروژه بین‌بخشی در تمام معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد طی ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت جدید خبر داد و اعلام کرد: اصلی‌ترین اولویت این وزارتخانه «تأمین مالی تولید» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای شروع به کار، پروژه‌های اولویت‌دار تمام زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد اعم از معاونت‌ها، سازمان‌های تابعه و شرکت‌ها را احصا و برنامه‌ریزی کردیم و در نهایت ۱۵۰ پروژه کلیدی به همراه چندین مگاپروژه بین‌بخشی که نیازمند هماهنگی مستقیم وزیر اقتصاد است، تعریف شد.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها بر اساس ۸ اولویت راهبردی وزارت اقتصاد شامل بهبود فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت، بازآفرینی اعتماد اقتصادی مردم، توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، مشارکت مؤثر مردم در حکمرانی و توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی تدوین شده و با شعار «اقتصاد برای همه» پیش می‌روند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین اولویت وزارتخانه تأمین مالی تولید در کل اقتصاد است، سه مگاپروژه کلیدی را تشریح کرد: اولین مگا پروژه «طرح بیست» است؛ تأمین مالی حداقل ۲۰ پروژه سرمایه‌گذاری اولویت‌دار، پیشران و ارزآور کشور که سودآوری بالا دارند و می‌توانند جهش قابل توجهی در تولید ایجاد کنند.

وی مگا پروژه دیگر را «طرح رویش» برشمرد و توضیح داد: این طرح به معنای جهت‌دهی منابع خرد خارج‌شده از گردش مولد اقتصاد به سمت تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار (از جمله طرح بیست) از طریق ابزار‌ها و نهاد‌های مالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و بخش‌های با ارزش افزوده بالا است.

وزیر اقتصاد مگا پروژه دیگر را «طرح اعتبار ملی ایرانیان» معرفی کرد و ادامه داد: اعطای اعتبار به بخش قابل توجهی از مردم به‌ویژه قشر متوسط و ضعیف برای خرید کالا‌های ایرانی بادوام با تمرکز بر صنایع اشتغال‌زا؛ این طرح با استفاده حداکثری از فین‌تک‌ها و تأمین مالی زنجیره‌ای، هم تولید و اشتغال را تقویت می‌کند و هم به‌دلیل حداقل نیاز به خلق نقدینگی جدید، عملاً غیرتورمی است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: با اجرای طرح رویش، بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند، بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت ابزار‌های جدید تأمین مالی هدایت می‌شوند و ظرفیت آزادشده شبکه بانکی می‌تواند رشد اقتصادی غیرتورمی را رقم بزند.

وی همچنین از سه مگاپروژه دیگر یعنی «نوسازی گمرکی» و «هوشمندسازی نظام مالیاتی» و «مولدسازی دارایی‌های دولت» خبر داد و بیان کرد: در حوزه مولدسازی، آسیب‌شناسی جامعی انجام شده و راه‌حل‌هایی طراحی کردیم که نیازمند یک سری مصوبات در هیئت دولت، مجلس یا سران قوا است تا مسیر مولدسازی هموار و مشارکت بخش خصوصی در آن تقویت شود و درآمد پایداری برای دولت ایجاد شود.

وزیر اقتصاد در پایان عنوان کرد: در حوزه مناطق آزاد اقدامات جدیدی آغاز شده، در خصوصی‌سازی تحول نگرشی ایجاد می‌کنیم و در زمینه مقررات‌زدایی، بهبود فضای کسب‌وکار و سایر بخش‌های وزارتخانه نیز برنامه‌های تحولی با قوت در حال پیگیری است.